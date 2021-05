Simona Halep, cea mai buna tenismena din Romania, se menține pe locul 4 WTA chiar daca a fost eliminata in optimi la turneul de la Madrid. Bielorusa Arya Sabalenka (23 de ani) a caștigat turneul WTA de la Madrid și ar putea sa ii ia locul romanei. Halep are 6.520 de puncte, insa distanța fața de liderul Ashleigh Barty a crescut mult. Australianca are 10.090 de puncte. Turneul WTA de la Roma, de categorie Premier 5, este extrem de important in lupta din clasamentul WTA. Bielorusa are nevoie de un turneu aproape perfect in capitala Italiei pentru a acumula punctele necesare pentru a trece de Simona.…