Stiri pe aceeasi tema

- Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, a inceput la data de 1 iulie. Romania e reprezentata pe tabloul principal de simplu feminin la Wimbledon 2024 de catre Sorana Cirstea, Irina-Camelia Begu, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Elena-Gabriela Ruse și Anca Todoni. Todoni (19 ani) bifeaza…

- Ana Bogdan Irina Begu, Jaqueline Cristian, Sorana Cirstea, Gabriela Ruse și Anca Todoni și-au aflat adversarele din primul tur de la Wimbledon, turneu care debuteaza luni. Turneul de la Wimbledon este transmis in Romania de Eurosport Romania are șase reprezentante pe tabloul principal de la Wimbledon…

- Pe langa Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian si Irina Begu, care au intrat direct pe tabloul principal la feminin, alte doua jucatoare de tenis romane s-au calificat la cel de-al treilea Mare Slem al anului.

- Romania va fi reprezentata la Wimbledon de șase sportive, dupa ce Gabriela Ruse și Anca Todoni au izbutit joi sa se califice pe tabloul principal. Al treilea turneu de Grand Slam al anului, singurul pe iarba, incepe la 1 iulie și se incheie pe 14 iulie.

- Anca Todoni și Gabriela Ruse, calificate pe tabloul principal de simplu la Wimbledon Jucatoarele romane de tenis Gabriela Ruse si Anca Todoni au reusit sa acceada, joi, pe tabloul principal de simplu al turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Ruse (26 ani, 152 WTA) a dispus…

- Gabriela Ruse, # 152 WTA, și Anca Todoni, # 141 WTA, și-au obținut biletele pentru grila principala de la Wimbledon, acolo unde se afla deja in mod direct Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Irina Begu și Jaqueline Cristian. Turneul de Mare Șlem de la Wimbledon este programat intre 1 și 14 iulie și va fi transmis…

- Gabriela Ruse a reușit miercuri sa ajunga in finala calificarilor pentru tabloul principal al Roland Garros 2024, dupa victoria in fața olandezei Suzan Lamens (148 WTA), scor 6-3, 6-4. Dupa aproape doua seturi dominate in fața olandezei Suzan Lamens, romanca a ratat doua mingi de meci pe final. Apoi…

- ​Jaqueline Cristian a obținut calificarea pe tabloul principal al turneului WTA de la Madrid, dupa ce a invins-o pe Daria Saville, scor 6-4, 2-6, 6-2. Romanca noastra s-a luptat timp de doua ore și 33 de minute cu jucatoarea din Australia, insa a reușit in cele din urma sa obțina victoria in setul decisiv.…