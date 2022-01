Stiri pe aceeasi tema

- NATO propune Rusiei masuri practice in sensul cresterii transparentei si controlului armamentului, iar un eventual acord cu Moscova ar putea include efectuarea de inspectii reciproce, inclusiv in bazele antibalistice NATO din Romania si Polonia, relateaza Wall Street Journal, citat de HotNews.ro . Oficialii…

- NATO va trimite mai multe nave și avioane de lupta in Europa de Est, pe masura ce Rusia continua sa-și intensifice prezența la granița cu Ucraina, arata un comunicat postat, luni, pe pagina Alianței . Potrivit comunicatului, Alianța iși consolideaza astfel prezența „descurajatoare” in zona Marii Baltice.…

- NATO este pregatita sa discute cu Rusia, dar nu va face compromisuri privind principiile sale fundamentale, printre care acela ca integritatea teritoriala a fiecarei tari din Europa trebuie sa fie respectata, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa incheierea reuniunii…

- Ambasada SUA din Romania a trolat Federația Rusa cu un mesaj in care amintește despre invaziile armatei ruse in Republica Moldova (1991-1992), Georgia (anii 1990 și 2008) și Crimeea (2014). Mesajul a fost postat in contextul discuțiilor tensionate de la Bruxelles intre NATO și Rusia provocate de acumularea…

- Ambasada SUA din Romania a trolat Federația Rusa cu un mesaj in care amintește despre invaziile armatei ruse in Republica Moldova (1991-1992), Georgia (anii 1990 și 2008) și Crimeea (2014). Mesajul a fost pus in contextul discuțiilor tensionate de la Bruxelles intre NATO și Rusia provocate de acumularea…

- „Epoca sferelor de influenta a apus”, a afirmat secretarul general NATO, marți, la Bruxelles, dupa intalnirea avuta cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca. Jens Stoltenberg a multumit Romaniei pentru rolul sau in stabilitatea regionala si a promis ca Alianta nu va face niciun compromis in a-si proteja…