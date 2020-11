Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa. Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele astfel de zboruri din istorie, cu destinatia Bruxelles.

- Compania aeriana americana United Airlines a inceput sa opereze zboruri charter de la Aeroportul International din Bruxelles la Aeroportul International O’Hare din Chicago, cu aprobarea FAA, pentru a se pozitiona mai bine in vederea distribuirii vaccinului Pfizer impotriva covid-19, dupa ce vaccinul…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa. Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele astfel de zboruri din istorie, cu destinatia Bruxelles, informeaza Wall Street Journal.

- United Airlines a inceput sa efectueze zboruri charter pentru a transporta vaccinul realizat de compania americana Pfizer in locuri-cheie. Astfel, dupa aprobarea rapida, așteptata in a doua jumatate a lunii decembrie, potrivit estimarilor, distribuția va fi facuta mult mai rapid, dezvaluie publicația…

- Vaccinul experimental dezvoltat de Moderna Inc are o eficiența de 94,5% in prevenirea COVID-19. In aceste condiții, SUA ar putea avea in scurt timp doua vaccinuri cu rezultate care depașesc cu mult așteptarile. In condițiile anunțului facut de Moderna, luni, și Pfizer, saptamana trecuta , Statele Unite…

- Rezultatele testelor clinice realizate pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de Pfizer au ajuns la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Pe baza acestora, oficialii europeni estimeaza ca distribuirea primelor doze ar urma sa inceapa in luna ianuarie 2021. Directorul EMA, Guido Rasi, a declarat…

- "Este foarte dificil, aproape imposibil sa avem vaccinul pentru anul 2020. Daca totul merge bine, in primele luni ale anului 2021 am putea avea trei vaccinuri aprobate de EMA. Cred ca, daca avem noroc, multi dintre cei care vor dori sa se vaccineze o vor putea face in vara lui 2021", a estimat directorul…

- Statul New York "nu are încredere" în administrația Trump și va verifica din nou fiabilitatea vaccinurilor Covid-19 validate de Washington înainte de a le distribui celor 20 de milioane de locuitori ai sai, a declarat joi guvernatorul Andrew Cuomo, potrivit AFP.Guvernatorul…