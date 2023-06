Stiri pe aceeasi tema

- Șeful grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi intenționat sa captureze inalți responsabili ruși din domeniul apararii, intr-o incercare de a destabiliza structura de comanda militara.

- Seful grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, planuia sa captureze inalti responsabili rusi militari, insa planurile lui au fost dejucate, ceea ce explica revolta sa de saptamana trecuta, sustine miercuri publicatia americana Wall Street Journal, citata de CNN și AFP.

- Evgheni Prigojin planuia sa ii rețina pe ministrul Apararii Serghei Șoigu și pe șeful Statului Major General Valeri Gherasimov in timpul marșului sau in Rostov pe Don. FSB a aflat de plan cu doua zile inainte ca acesta sa fie pus in aplicare, relateaza Wall Street Journal (WSJ), citand serviciile de…

- Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, urmarește sa forțeze o schimbare de conducere in cadrul Ministerului rus al Apararii, dar este „puțin probabil sa reușeasca”. Cu toate acestea, orice mișcare de acest fel ar putea avea impact asupra razboiului din Ucraina, transmite grupul de reflecție american…

- Șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a continuat joi atacurile la adresa conducerii militare a Rusiei. Acesta ii acuza pe Șoigu și pe Gherasimov ca il mint pe Putin și poporul rus cu privire la amploarea pierderilor și eșecurilor Rusiei in Ucraina, scrie Reuters.

- Seful grupului paramilitar Wagner i-a acuzat marti pe militari din armata regulata a Rusiei ca au fugit de pe pozitiile lor din Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, si a acuzat statul rus ca este incapabil sa apere Rusia, informeaza AFP."Astazi (marti), una dintre unitatile Ministerului…

- Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, se arata din nou revoltat ca nu primește muniție. Intr-o filmare distribuita pe canalul sau de Telegram, liderul Wagner prezinta mai multe cadavre și cere muniție pentru cei care lupta pe front.„Acei nenorociți care nu ne dau muniție... C**ve! O sa ajunga…

- Grupul paramilitar rus Wagner a revendicat luni cucerirea primariei din Bahmut, oras in estul Ucrainei, afirmand ca aceasta preluare inseamna ca in prezent controleaza orasul "in sens legal", scrie AFP, citat de Agerpres."In sens legal, Bahmut a fost capturat. Inamicul este concentrat in zonele din…