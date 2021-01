Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit universitatii americane Johns Hopkins, Statele Unite au depașit ieri pragul de 18 milioane de cazuri de coronavirus, cu peste 319.000 de morti de la inceputul pandemiei, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, conform Agerpres. Tara, cea mai afectata din lume in valoare absoluta, se…

- Joe Biden, presedintele ales al Statelor Unite, susține ca in primele 100 de zile ale mandatului sau le va cere cetațenilor americanilor sa poarte masti de protecție, pentru a reduce raspindirea coronavirusului. Declarația lui Biden a fost facuta pentru CNN și președintele ales spune ca este sigur ca…

- Președintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, a declarat joi la CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, personalitate stiintifica foarte respectata în SUA, sa faca parte din echipa sa de lucru privind combaterea Covid-19, informeaza AFP.Dr. Fauci este membru al celulei de criza…

- Finantarea guvernului pentru aproape toate agentiile expira pe 11 decembrie. Negocierile din Congres au progresat in privinta alocarii a circa 1.400 de miliarde de dolari, pana pe 30 septembrie 2021, data la care se incheie anul fiscal actual, potrivit unui consilier democrat din Camera Reprezentantilor.…

- Joe Biden, presedintele ales al Statelor Unite, a anuntat luni crearea unui grup operational format din experti medicali ce va fi insarcinat cu dezvoltarea unui plan pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, relateaza dpa, citata de Agerpres."Gestionarea pandemiei de COVID-19 este una dintre…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project,…