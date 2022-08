Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru ungar Viktor Orban a vorbit la sfarșitul saptamanii trecute la Baile Tușnad in termeni critici despre ajutorul pe care il da Uniunea Europeana Ucrainei, țara pe care Rusia a invadat-o pe 24 februarie. Discursul lui Orban a fost pe placul unuia dintre cei mai infocați aliați ai lui Vladimir…

- Uniunea Europeana are nevoie de o noua strategie privind razboiul din Ucraina, deoarece sanctiunile impotriva Moscovei nu au functionat, a declarat, sambata, premierul ungar Viktor Orban aflat la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, potrivit Reuters. „Este nevoie de o noua strategie care sa concentreze…

- Comisia Europeana nu se așteapta ca gazoductul Nord Stream 1 sa fie repornit dupa intreținerea anuala de 10 zile, care este programata sa se incheie joi, a relatat Wall Street Journal, citandu-l pe comisarul european pentru buget Johannes Hahn, transmite Reuters cu referire la Hotnews . „Lucram pe baza…

- Ungaria a șocat Anglia, facand-o sa sufere cea mai dureroasa infrangere acasa in 158 de ani, primul 0-4 din istorie. Antrenorul italian Marco Rossi i-a dat o forța nebanuita, a folosit 7 titulari in toate cele 4 meciuri și e cel mai neașteptat lider in cea mai grea grupa a Ligii Națiunilor. Ce i-a provocat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a lansat un atac virulent la adresa fostului secretar de stat american Henry Kissinger, care a sugerat, marti, ca negocierile de pace ar trebui sa vizeze crearea de granite de-a lungul „liniei de contact” in Donbas, asa cum exista in ajunul invaziei rusesti, …

- 1. Este, fara sa vrea, creatorul unei mari națiuni, cea ucraineana, și al unui mare lider, Volodimir Zelenski. In urma cu trei luni, puțini știau sa localizeze Ucraina pe harta lumii, și mai puțini auzisera de președintele ei. Azi, aceasta națiune, careia Putin ii anulase dreptul la existența, se bucura…

- Marți, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca este imposibil ca unele state europene sa renunțe rapid la petrolul rusesc, așa cum propune Uniunea Europeana, transmite Reuters . Statele membre UE negociaza un embargo propus asupra țițeiului din Rusia, dupa ce aceasta a invadat Ucraina, insa,…

- Slovacia si Polonia anunta ca vor face eforturi pentru ca Ucraina sa dobandeasca cat mai rapid statutul de tara candidata la Uniunea Europeana. Presedintele Slovaciei, Zuzana Caputova si presedintele Poloniei, Andrzej Duda, si-au exprimat la Bratislava sprijinul comun pentru aspiratiile europene ale…