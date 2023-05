WSJ: Google intenţionează să îşi actualizeze motorul de căutare cu inteligenţă artificială şi clipuri video Miscarea vine pe masura ce aplicatiile de inteligenta artificiala (AI) precum ChatGPT castiga rapid in popularitate, evidentiind o tehnologie care ar putea schimba modul in care opereaza intreprinderile si societatea. Gigantul tehnologic isi va indeparta serviciul de ”cele 10 linkuri albastre”, care este un format traditional de prezentare a rezultatelor cautarii, si intentioneaza sa incorporeze mai multe voci umane ca parte a schimbarii, se arata in raport. La conferinta sa anuala pentru dezvoltatori I/O de saptamana viitoare, Google ar urma sa lanseze noi functii care permit utilizatorilor sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google intentioneaza sa faca motorul sau de cautare ”mai vizual, mai atractiv, mai personal si mai uman” și sa vina in intampinarea tinerilor din intreaga lume, scrie Reuters, care citeaza Wall Street Journal.

- Vestea buna despre clonele create cu ajutorul inteligentei artificiale este ca ele nu isi pierd niciodata vocea, au intotdeauna o postura perfecta si nici macar o tornada nu ar putea sa le strice coafura. Vestea proasta este ca acestea au ajuns sa semene atat de mult cu persoanele reale incat, in unele…

- Patruzeci si doua de asociatii si sindicate germane, care reprezinta peste 140.000 de autori si interpreti, au indemnat miercuri Uniunea Europeana sa consolideze proiectele de norme privind inteligenta artificiala, subliniind amenintarea la adresa drepturilor de autor din partea ChatGPT, transmite…

- Actualizarea Windows 11, cea mai recenta efectuata pentru produsele Microsoft din aceasta luna, arata modul in care producatorul de software din Redmond, Washington, avanseaza in privinta AI, in ciuda atentiei recente atrase asupra tehnologiei sale. Sistemul de operare Microsoft va include noul Bing…

- Intr-o intalnire cu o agentie publicitara importanta, de saptamana aceasta, Microsoft a prezentat o demonstratie a noului Bing si a spus ca intentioneaza sa permita linkuri platite in raspunsurile din rezultatele cautarii, a declarat un director al unei agentii de publicitate, care a vorbit despre intalnirea…

- Microsoft s-a grabit sa integreze sistemul in motorul sau de cautare, Bing, insa primul chatbot cu inteligența artificiala a facut furori in doar cateva luni de la lansare. Cum era de așteptat, utilizatorii s-au grabit sa-l testeze, iar unii au fost surprinși sa primeasca raspunsuri la care nu se așteptau.…

- ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum poate duce uneori la ceva ce numim halucinatii. Acest lucru se exprima in asa fel incat o masina sa ofere un raspuns convingator, dar complet inventat”, a declarat Prabhakar Raghavan, vicepresedinte senior la Google si seful Google Search,…

- ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum poate duce uneori la ceva ce numim halucinatii. Acest lucru se exprima in asa fel incat o masina sa ofere un raspuns convingator, dar complet inventat”, a declarat Prabhakar Raghavan, vicepresedinte senior la Google si seful Google Search,…