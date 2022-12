WSJ: Foxconn, furnizorul major de iPhone-uri al Apple, a presat China să relaxeze restricţiile legate de Covid-29 Apelul, transmis de Gou intr-o scrisoare in urma cu mai bine de o luna, a jucat un rol major in a convinge conducerea Chinei sa redeschida rapid economia si sa se indeparteze de politica sa de toleranta zero la Covid-19, potrivit articolului WSJ, care citeaza persoane care cunosc subiectul. Biroul lui Gou a declarat intr-un comunicat ca ”neaga cu fermitate” faptele relatate de articol. Foxconn, care este cel mai mare producator de iPhone-uri, a refuzat sa comenteze, in timp ce Biroul de Informatii al Consiliului de Stat al Chinei nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii. Fabrica din Zhengzhou… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

