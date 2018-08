Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters. Cohen,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat sambata drept ceva ' de neconceput', 'total inedit' si 'probabil ilegal' faptul ca a fost inregistrat pe ascuns de propriul sau avocat Michael Cohen cand ei...

- Judecatorii au decis rejudecarea dosarului la sase ani de cand ajunsese in instanta, dar nici pana astazi procesul nu a fost finalizat. Procurorii anticoruptie au trimis in judecata un inspector fiscal si mai multi oameni de afaceri pentru abuz in serviciu si evaziune fiscala. Curtea de Apel Galati…

- Patru administratori de firme din Bistrița-Nasaud au fost trimiși in judecata, in luna iunie, pentru evaziune fiscala, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud. Procurorii au stabilit ca cei patru au inregistrat in contabilitațile firmelor lor zeci de facturi fictive,…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe omul de afaceri Nelu Iordache, acuzat ca ar fi prejudiciat statul roman cu peste 2 milioane de euro in perioada in care era administratorul firmei Bata Sky, fosta Blue Air.

- Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus astazi, 23 mai 2018, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul POMOHACI CRISTIAN DORIN pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in…