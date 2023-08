Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Economica a Statelor din Africa de Vest, blocul regional cunoscut sub numele de ECOWAS, a amenințat ca va folosi forța daca liderii loviturii de stat din Niger nu il readuc pe președintele destituit la putere pana duminica. Deutsche Welle analizeaza șansele de succes ca statele din Africa…

- Tatal femeii care a nasut pe asfalt in fața Spitalului Municipal Urziceni a vorbit, la Antena 3, despre momentele prin care a trecut fiica lui.Familia femeii care a nascut pe asfalt, in fața spitalului din Urziceni, acuza conducerea instituției medicale de discriminare. Nu ar fi luat-o ca pacienta…

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica in fata sediului Ambasadei Frantei din Niger. Aceștia scandau impotriva Frantei si agitau steaguri ale Rusiei, potrivit unui jurnalist Le Figaro aflat la fata locului.Citește și: Documentul prin care Vladimir Putin a dat marea lovitura: Africa se rascoala…

- Guvernul Germaniei nu intenționeaza sa desfașoare in Romania militari ai Bundeswehr (armata germana). Premierul Marcel Ciolacu și-a exprimat speranța ca "pe teritoriul Romaniei vor fi desfasurate cat mai curand posibil trupe germane in regim permanent". „Ciolacu habar nu are de diviziunea muncii in…

- Suedia va permite NATO sa pozitioneze trupe pe teritoriul sau inca dinainte sa adere oficial la alianta militara, au afirmat vineri premierul si ministrul apararii suedezi, transmite Reuters.

- Intr-o declarație de sambata, ministerul turc a facut apel la reținere și la un dialog constructiv pentru a rezolva o criza despre care a spus ca ar putea afecta securitatea și stabilitatea regionala, relateaza ekathimerini.com, citata de G4Media.„Unitatea noastra desemnata (un batalion de comando)…

- Turcia intentioneaza sa trimita comandouri in Kosovo duminica si luni, ca raspuns la solicitarea NATO de a se alatura fortei sale de mentinere a pacii KFOR, ca urmare a tulburarilor din nordul tarii, a anuntat Ministerul turc al Apararii, relateaza Agerpres. Intr-un comunicat difuzat sambata, preluat…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a plasat armata tarii in alerta maxima de lupta si a ordonat unitatilor sa se deplaseze mai aproape de frontiera cu Kosovo, dupa ciocniri intre protestatari sarbi si politie intr-un oras cu majoritate sarba din nordul Kosovo, transmite Reuters, preluat de Agerpres.