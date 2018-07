Stiri pe aceeasi tema

- Bob Woodward, unul dintre jurnalistii americani ale caror dezvaluiri despre scandalul Watergate l-au fortat pe presedintele Richard Nixon sa demisioneze, abordeaza in ultima sa carte modul de guvernare al presedintelui Donald Trump, potrivit AFP, scrie Agerpres. Volumul intitulat 'Fear: Trump…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian potrivit News.ro . „Ziarul esuat New York Times…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se teme cel mai mult sa il aiba adversar pe fostul vicepresedinte Joseph Biden in scrutinul prezidential din anul 2020, afirma consilierii actualului lider de la Casa Alba, citati de site-ul Axios.com.

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri "oribilul" atac armat care a avut loc in sediul redactiei Capital Gazette din Annapolis, subliniind ca jurnalistii ar trebui sa poata munci fara sa se simta amenintati de acest tip de atacuri sangeroase, informeaza France Presse. "Acest atac a socat…

- Presedintele american Donald Trump are obiceiul de a rupe documentele pe care tocmai le-a citit, facandu-i pe arhivarii de la Casa Alba sa stranga bucatelele de hartie - uneori la fel de mici precum cele de confetti - si sa le lipeasca pentru a reface documentele, informeaza luni site-ul american…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, "a cersit" reprogramarea intrevederii cu presedintele SUA, Donald Trump, dupa ce acesta o anulase, afirma Rudy Giuliani, avocatul liderului de la Casa Alba, sugerand aplicarea aceleiasi tactici in conflictul israelo-palestinian, informeaza Mediafax.Aflat…

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…