- Reputatia presedintelui SUA, Donald Trump, pare sa se fi erodat dupa turneul efectuat in Europa, comenteaza Wall Street Journal, observand ca liderul american in general promoveaza o doctrina in care se plaseaza pe primul loc, dar a manifestat slabiciune la intalnirea cu omologul rus Vladimir Putin.

- Cateva mii de oameni au manifestat duminica la Helsinki, cu o zi inaintea unui summit istoric care va avea loc in capitala Finlandei intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres , care citeaza AFP.

- Guvernul Angela Merkel l-a avertizat, duminica, pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sa nu negocieze in mod unilateral cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa, exprimand speranta ca liderul american va aborda tema neproliferarii nucleare.

- Trump: NATO e „la fel de rea ca NAFTA”. Presedintele american Donald Trump a facut o noua declarație controversata și le-a spus omologilor sai occidentali, in cursul recentului summit G7 din Canada, ca Alianta Nord-Atlantica (NATO) este „la fel de rea ca NAFTA”, Acordul de comert liber nord-american,…

- Președintele american Donald Trump și omologul sau rus Vladimir Putin s-ar putea intalni luna viitoare la Helsinki, a informat un oficial al Statelor Unite, relateaza site-ul postului CNN, potrivit mediafax. Trump este așteptat sa aiba o intrevedere cu omologul sau in luna iulie, in cadrul…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea sa organizeze un summit cu omologul sau american, Donald Trump, in Austria. Informația a fost facuta publica de Wall Street Journal, care citeaza surse din cadrul Uniunii Europene.