- Pachetul de ”intretinere si aliniere” clarifica o serie de dispozitii menite ”sa consolideze securitatea juridica pentru operatori si aplicarea de catre statele membre”. De asemenea, aliniaza si mai mult sanctiunile UE cu cele ale aliatilor si partenerilor Uniunii, in special din G7. Mai mult decat…

- O tanara din Galații Bistriței, angajata a unei unitați bancare, banuita de comiterea unor inșelaciuni și operațiuni financiare frauduloase, a fost reținuta pentru 24 de ore de polițiști, in urma unor percheziții. La data de 2 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…

- Sindicatul din Institutul Național de Statistica București solicita demisia conducerii INS, respectiv a presedintelui Tudorel Andrei si a vicepresedintilor Marian Chivu si Beatrix Gered, pentru o serie de motive, printre care lipsa de interes si implicare fata de discriminarea salariala la care sunt…

Astazi a fost lansat in premiera la Turda primul consiliu consultativ organizat in colaborare cu Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) și reprezentanții instutiților de...

- Fostul ministru Ciprian Teleman si-a explicat, sambata, intr-o postare, motivele demisiei din USR, la scurt timp dupa ce si-a anuntat colegii, printr-un mesaj intern, despre decizia sa. El spune ca In acest moment formatiunea are resursele necesare pentru a-si urma linia politica si fara contributia…

- Fostul lider al USR, Dacian Ciolos urmeaza sa isi anunte in perioada urmatoare demisia din partid, au precizat surse din interiorul formatiunii pentru News.ro, citata de g4media.ro. Alaturi de acesta vor mai demisiona si cativa apropiati ai lui, cel mai probabil europarlamentari. Dacian Ciolos si-a…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a raspuns acuzatiilor lansate de primarul Capitalei, Nicusor Dan, potrivit caruia PSD ca se afla in spatele deciziei ANPC de a opri 80 de autobuze, troleibuze si tramvaie ale STB.

- Partidul condus de catre deputatul George Simion l-ar vrea plecat pe liberalul Virgil Popescu din actualul Executiv. Joi, i-au cerut demisia, avertizand ca au in gand sa depuna o moțiune simpla indreptata impotriva oficialului guvernamental, in cazul in care ministrul Energiei nu se retrage din funcția…