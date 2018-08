Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune de la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca rectificarea bugetara este una pozitiva, ceea ce indica o evolutie buna a economiei. Europarlamentarul Claudia Țapardel susține ca s-a ajuns la o rectificare pozitiva dupa aplicarea Programului de Guvernare,…

- Secretarul energiei din Statele Unite, Rick Perry, a confirmat interesul de a participa la Summit-ul la nivel inalt al Initiativei celor Trei Mari, care va avea loc la Bucuresti, in perioada 17-18 septembrie 2018, afirma ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, care a avut o intalnire…

- In ultimele 4 luni, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au efectuat cercetari in 50 de dosare penale, privind decontari de servicii si dispozitive medicale de la casele de asigurari de sanatate. Prejudiciul stabilit pe parcursul cercetarilor este de peste 4.000.000 de lei,…

- Statele Unite au avertizat Turcia ca incepand de luna viitoare vor fi aplicate actiuni 'agresive' impotriva Iranului, iar in virtutea acestor sanctiuni companiile turce care efectueaza tranzanctii cu Iranul nu...

- Departamentul de Justitie din Statele Unite a pus sub acuzare 601 persoane, intre care si medici, pentru participarea la cea mai mare frauda din istoria sectorului medical american, care a generat pierderi de peste 2 miliarde de dolari si a contribuit la abuzul de opioide la nivel national, transmite…

- Incepand cu 1 iulie, medicii trebuie sa foloseasca exclusiv noile formulare, iar pana atunci, casele de asigurari au obligația de a le distribui medicilor din ambulatoriu, care le vor utiliza pentru servicii medicale clinice/internare. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca noile…

- Americanii de la ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas), sucursala Bucuresti, au acordat britanicilor de la Halcrow Romania un contract de 5,54 milioane euro, fara TVA, care vizeaza, printre altele, achizitia de serivicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru…