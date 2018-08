Stiri pe aceeasi tema

- Compania Microsoft este investigatAƒ de autoritAƒAile din Statele Unite pentru presupuse fapte de corupAie comise la vA¢nzarea unor produse software A®n Ungaria, afirmAƒ surse citate de publicaAia The Wall Street Journal.

- Implicarea Rusiei in Ungaria este in crestere. Potrivit unor oficiali americani si ungari, spionii rusi hoinaresc liberi, folosind Budapesta ca baza pentru a-si promova obiectivele in Europa, scrie intr-un amplu material pe aceasta tema „The Wall Street Journal“.

- In perioada 03-05 august 2017, la Garana, in Poiana Lupului- locul unde s-a scris istorie pentru Festivalul International de Jazz, se va desfasura un alt eveniment care se anunta unul de exceptie. A doua editie a Garana Fusion Festival aduce pe scena din Poiana Lupului artisti legendari din Statele…

- Hackerii, care lucrau pentru un grup sustinut de statul rus, s-au infiltrat anul trecut in calculatoarele companiilor de utilitati care controleaza retelele de electricitate din Statele Unite, posibil cauzand pene de curent, relateaza publicatia The Wall Street Journal, potrivit postului CNBC.…

- Hackerii, care lucrau pentru un grup sustinut de statul rus, s-au infiltrat anul trecut in calculatoarele companiilor de utilitati care controleaza retelele de electricitate din Statele Unite, posibil cauzand pene de curent, relateaza publicatia The Wall Street Journal, potrivit postului CNBC.

- Voicu Oprean este din Cluj si, de mai bine de 20 de ani, conduce o companie din domeniul IT. Este in cautare de oameni valorosi si, cum in Romania vorbim despre o criza a fortei de munca pe acest segment, el s-a orientat si dincolo de granite. ″In Moldova si Ungaria am intrat de peste 5 ani, am reusit…

- Gazele naturale din zona romaneasca a Marii Negre reprezinta o sursa promițatoare de energie, dar inca neexploatata, care ar consolida piețele și securitatea energetica din regiune, susține Departamentul american de Stat, precizand ca SUA urmaresc cu interes evoluțiile privind aceasta situație, conform…

- Câteva zile ne mai despart de startul celei de-a 5-a ediții a Techsylvania. Unul dintre cele mai influente evenimente de tehnologie din Estul Europei va aduce la Cluj-Napoca 45 de speakeri internaționali de la companii precum Waze, Alibaba, Bitdefender, eBay, Slack sau The New York Times,…