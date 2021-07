WSDriveTest cu Hyundai Bayon, un nou crossover accesibil

Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes Benz a lansat in urma cu un an modelul EQV, un shuttle electric cu pana la 8 locuri, care arata la fel ca un Clasa V oferind același spațiu și confort. Pentru cei care nu parcurg drumuri mai lungi de 300 de km, EQV este o alegere mai buna...

- Bugetul din prima etapa a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat in mai puțin de 24 de ore de la debut, fiind rezervate 75.000 de vouchere, a anunțat sambata dimineața Ministerul Mediului. Conform sursei citate, in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice 2021 au fost rezervate…

- Elevii au la dispozitie 60 de minute pentru a rezolva testul. Elevii claselor a IV a sustin, astazi, proba la matematica si stiintele naturii din cadrul Evaluarii Nationale. Cei din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba la limba materna. "Toate probele se desfasoara cu prezenta fizica,…

- Social 88% dintre elevii inscriși in școlile din județ au participat la Evaluarea naționala de la finalul clasei a VI-a/ Urmeaza elevii claselor a IV-a și a II-a mai 17, 2021 09:27 88% dintre elevii inscriși in școlile din Teleorman s-au prezentat, in perioada 12-13 mai, la Evaluarea naționala a…

- Evaluarea nationala la clasa a VI-a continua cu proba de matematica si stiintele naturii. Peste 180.000 de elevi de clasa a VI-a vor sustine astazi a doua proba a examenului de evaluare nationala: matematica si stiintele naturii. Plicurile sigilate cu subiectele se deschid la ora 11:00, iar timpul alocat…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vans iși extinde portofoliul dedicat familiilor și clienților pasionați de sport și alte activitați in timpul liber. Cu EQT Concept, Mercedes-Benz Vans ofera o perspectiva reala a primului autovehicul premium din segmentul autovehiculelor comerciale ușoare de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi organizata o sesiune suplimentara a Evaluarii Nationale pentru elevii care nu vor putea participa, din motive medicale, la sesiunea obisnuita. Astfel, repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a opta va avea loc mai tarziu decat in anii…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, luni, scenariile in baza carora elevii vor merge la scoala pe 5 mai, potrivit Antena3. Astfel, miercuri vor incepe cursurile copiii de gradinița, precum și elevii care nu susțin examene. „Miercuri, 5 mai, revin la școala toți elevii, cu excepția elevilor…