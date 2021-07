#WSDriveTest cu Audi Q5 Sportback 55 TFSIe quattro PHEV Audi a extins gama de modele plug-in hybrid cu SUV-ul coupe elegant Q5 Sportback 50 TFSI e quattro 299 CP si 55 TFSI e quattro 367 CP. Pe acesta din urma l-am condus și noi. Ajutat și de motorul electric, Q5 Sportback PHEV accelereaza pana la 100 km/h... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

