- Lavinia Pirva, schimbare de look inainte de Craciun. Partenera cunoscutului cantareț Ștefan Banica Jr. a decis sa apeleze, din nou, la ajutorul medicilor pentru a se infrumuseța, chiar inainte de sarbatorile de iarna. Afla in randurile de mai jos ce intervenție și-a facut frumoasa bruneta. Acum, diferența…

- Ministrul Cercetarii și Digitalizarii susține ca interzicerea dosarului cu șina și a copiilor dupa documente reprezinta un moment important „in procesul de daramare a zidurilor dintre oameni și serviciile publice”.

- La intersecția strazilor Vasile Alecsandri cu Razboieni, s-a schimbat prioritatea de mers. Incepand de joi, 24 noiembrie, cei care circula pe Str. Vasile Alecsandri și ies in Strada Razboieni au prioritate. Prin urmare, cei care circula pe Str. Razboieni, dau prioritate mașinilor din stanga, ce vin…

- Dan Nica anunța o schimbare majora pentru proiectele de energie regenerabila: ”Am reușit scurtarea termenelor și chiar eliminarea obligativitații autorizațiilor și aprobarilor in unele cazuri”.

- Masura ii afecteaza pe majoritatea angajatilor care fac parte din organizatia Incredere si Siguranta a Twitter, informeaza News.ro. Aceștia nu vor mai putea aborda si disciplina conturile de utilizatori care incalca regulile Twitter privind discursurile instigatoare la ura si dezinformarea, cu exceptia…

- Decizia Rusiei de a se reorienta spre Est va distruge hegemonia globala a SUA. Despre aceasta scrie The Jerusalem Post. Potrivit autorului articolului, o astfel de mișcare a Moscovei va iniția o schimbare globala. „Acesta nu este un nou razboi rece, ci mai degraba o schimbare globala: de la o lume eurocentrica…

- Ieri, 10 octombrie, in cadrul conferinței de presa de lansare a celei de-a 20-a ediții a Saptamanii europene a regiunilor și orașelor, comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, și președintele Comitetului Regiunilor, Vasco Alves Cordeiro, au reamintit importanța raspunsului de urgența al…

- Culturile exotice de smochine incep sa se dezvolte in Romania, pe fondul condițiilor climatice favorabile. Valentin Badea a pus pe picioare in mai puțin de doi ani o livada de smochini, in Buzau.