Stiri pe aceeasi tema

- Lana Del Rey anunța noul album și lanseaza single-ul „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”. Noul proiect urmeaza succesul recent al albumelor „Blue Banisters” și „Chemtrails Over The Country Club”, care au fost lansate anul trecut. Materialul discografic va fi lansat pe 10 martie 2023,…

- Minelli, artista ce a reușit de-a lungul timpului sa cucereasca topurile muzicale din Romania, dar și din intreaga lume, lanseaza noul single „Could be something”, piesa compusa alaturi de Jordan Shaw și Will Simms la inceputul acestui an. Dupa o vara in care artista s-a bucurat de vibe-ul și energia…

- Liviu Teodorescu a lansat single-ul „M-ai mințit”, pentru care a filmat un videoclip alaturi de soția lui, Iulia, in unele dintre cele mai spectaculoase locații din Dubai. Melodia „M-ai mințit” este compusa de catre Liviu Teodorescu, iar producția a fost realizata de catre George Emanuel Calin. „Sunt…

- VUNK și Holy Molly lanseaza varianta acustica a celui mai nou single al trupei, „Felicitari, ai reușit!”, o versiune sensibila a piesei dulce-amaruie, care transmite un mesaj sarcastic unei persoane care la un moment dat a fost persoana iubita. Vocea lui Holy Molly vine ca o completare fireasca a vocii…

- Carla’s Dreams reușește sa surprinda de fiecare data publicul cu piese unice, interpretate cu o pasiune greu de imaginat. Noul single – „Doar Tu” – nu face excepție, fiind o piesa plina de emoție, cu multe intrebari pe care fiecare dintre noi ni le adresam și la care, de asemenea, avem același raspuns…

- Dupa colabarari de succes alaturi de EMAA, Roxen, Giulia, Adela Popescu sau Ana Baniciu, DJ Project lanseaza noul single – „Ochii Tai” – in colaborare cu Lidia Buble. Dupa o experiența de mai bine de 22 de ani și 9 albume lansate cu multiple single-uri ce au ajuns in fruntea topurilor radio, DJ Project…

- Eva Timush, artista cu o comunitate in online impresionanta și o ascensiune continua pe TikTok, are toate ingredientele necesare devenirii unui star adevarat! Talentata artista s-a alaturat echipei Global Records la inceputul acestui an, „Tattoo” fiind primul single lansat anul acesta, urmat de o colaborare…

- Zodier este cel mai nou proiect muzical, descoperit de The Motans. Cantareț și compozitor, artistul iși face astazi debutul cu single-ul “Albastru Rasarit”, piesa ce a fost inclusa pe coloana sonora a filmului „Mirciulica”, care va fi de maine in cinematografele din toata țara. “ este una dintre primele…