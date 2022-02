Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Addams pregatește prima ei lansare in limba romana. Cantecul “Scrisori in minor” este de o sensibilitate aparte, iar interpretarea indurerata a Oliviei o lasa pe artista vulnerabila in fața ascultatorilor. Povestea piesei este despre o iubire neimpartașita, in care una din parțile implicate…

- Delia Rus revine cu o noua piesa, cu un nou leac pentru inimile frante. Artista lanseaza marți, 25 ianuarie, „ Ochii caprui”, o piesa pop urbana, cu o poveste despre inimi frante și puterea de a depași momentele de sfarșit ale unei relații. Compusa de artista in colaborare cu Paul Iorga și Bogdan Gridan,…

- LORA a lansat astazi, vineri, 21 ianuarie, piesa „Loc de 2”, in spatele careia se ascunde un mesaj puternic. Discursul muzical al artistei face aluzie la modul in care majoritatea oamenilor iși traiesc viața pe „repede inainte”, fara sa se gandeasca de doua ori inainte de a lua o decizie importanta…

- Inainte de participarea la Eurovision, Miryam a lansat videoclipul piesei “Fistic”. Dupa mai multe colaborari și piese de succes, iata ca Miryam revine in atenția fanilor și pana va participa la Eurovision lanseaza videoclipul piesei “Fistic”, o melodie cu parfum retro, clip in care solista are imaginea…

- Ioana Ignat ne-a pregatit un cadou de Craciun și lanseaza piesa dedicata perioadei de sarbatori, intitulata „Se Deschide Cerul”. Acest colind vine insoțit și de un vizual. Piesa a fost scrisa și compusa de Alina Manolache, iar de producția acesteia s-au ocupat Vlad Mazarel și Dan Healy, in studiourile…

- Smiley lanseaza „Nu mai exista dup-aia”, al doilea scurt-metraj din serialul muzical „Mai mult de-o viața”, in care cei trei prieteni din copilarie, personajele principale ale poveștii in 5 episoade, traiesc acum gustul iubirii adolescentine care-i poarta intens și dramatic intre extaz și agonie. „O…

- Astazi, 19 noiembrie, Alex Parker a lansat piesa perfecta pentru sezonul de sarbatori, pe care o vei asculta cu siguranța pe repeat in aceasta perioada magica: Home Alone (Macaulay Culkin)! “A sosit timpul sa scot una dintre piesele mele preferate! “Macaulay Culkin” a fost compusa de mine si Marius…

- EMAA revine cu o noua lansare in 2021. “Atat de noi” calca pe urmele Sufletului Imun in profunzimea versurilor și a interpretarii cu care am fost obișnuiți de catre EMAA. Intr-o lume a vitezei, vocea Emei te oprește din haosul cotidian și te așeaza la masa pe tine cu cele mai sincere ganduri intr-o…