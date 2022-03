Wrs intră cu numărul 10 în finala Selecției Naționale Eurovision 2022 Wrs concureaza cu piesa “Llamame” in finala Selecției Naționale Eurovision 2022, iar momentul lui va fi cel cu numarul 10. Exoticul buzoian wrs a fost extrem de bine primit de publicul Eurovision inca de la semi-finala. Videoclipurile piesei “Llamame” incarcate pe canalul de YouTube TVR, au facut cele mai mari audiențe depașind 200k de vizualizari cumulat. Cel mai mare grup dedicat fanilor EUROVISION ROMANIA , care an de an analizeaza prestațiile concurenților și ii ajuta cu sugestii, il considera pe wrs ca fiind caștigatorul concursului cu peste 600 de voturi. Chiar și așa, simpatia pentru wrs… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

