- Jamala, interpreta din Ucraina care a caștigat ediția din 2016 a Eurovision Song Contest, va urca pe scena ultimului act al Selecției Naționale, in calitate de invitat special. Artista, refugiata din infernul dezlanțuit in patria sa, va interpreta piesa „1944”, care a dus Eurovisionul la Kiev, sambata,…

- Finala Eurovision Romania 2022. Sambata are loc finala Selecției Naționale 2022, vom afla cine reprezinta Romania la Eurovision 2022, la Torino. Cuprins: Cand și unde are loc finala Eurovision Romania 2022 Cine sunt finaliștii Eurovision Romania 2022 Cine sunt prezentatorii Eurovision Romania 2022 Juriul…

- Scandal la Eurovision 2022. De la ce a pornit totul In urma cu doar cateva zile, a avut loc Semifinala Selecției Naționale pentru Eurovision 2022. Juriul format din Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur si Adrian Romcescu a ales cele 10 piese pentru Finala. Piese pe care le puteți…

- Mihai Traistariu se declara dezamagit dupa semifinala Eurovision. Acesta spune ca au fost eliminate piese cu potențial și au ramas cele care nu sunt atat de bune. Artistul care a reprezentat Romania in concurs in ultimii ani, considera ca jurații au fost subiectivi și nu au ținut cont de preferințele…

- Alex Parker & Bastien, Andrei Petrus, Cream, Minodora si Diana Bucsa, Dora Gaitanovici se afla intre cei zece artisti calificati in finala Selectiei nationale Eurovision 2022, informeaza News.ro. Alex Parker & Bastien - „All this love”, Andrei Petrus - „Take me”, Cream, Minodora si…

- Wrs intra in selecția naționala a concursului Eurovision 2022 cu melodia „Llamame”. Sunetul lui wrs este recunoscut ca fiind exotic și vibrant, incat sa te faca sa dansezi la fiecare play. Cantecul „Llamame” intra in aceeași categorie, iar acesta energie aparte a muzicii lui wrs este atuul pe care…

- Marți, 25 ianuarie, la Torino, „capitala” Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei. Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision va intra in partea a doua a Semifinalei 2 a concursului. …

- Magia Eurovision se intoarce la TVR. Cel mai urmarit concurs muzical international va avea loc anul acesta la Torino, dupa ce trupa Maneskin a castigat marele trofeu. Romania va participa la cea de-a 66 editie a competiției cu melodia care va castiga Selectia Naționala.