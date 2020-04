Dupa ce a primit numeroase reacții pozitive din partea publicului și a speciliștilor din industria muzicala pentru piesa Why, care in scurt timp de la lansare a putut fi ascultata pe radio și in playlist-urile magazinelor digitale, WRS continua calatoria pop-electro și aduce un sound tech house prin noua sa piesa, No weight. No weight iși duce ascultatorii departe, pe o plaja, seara, intr-o atmosfera electrizanta. Acolo a mers cu gandul WRS atunci cand a scris versurile piesei. “Imagineaza-te la o petrecere pe plaja. Sa spunem in Tel Aviv. E aproape miezul nopții, luna plina se oglindește in mare,…