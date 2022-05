Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la concursul Eurovision 2022 – WRS, cu piesa „Llamame” – s-a calificat joi in finala competiției muzicale, care va avea loc sambata, la Torino, in Italia. Romania a concurat joi seara in cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision 2022, numarandu-se apoi printre țarile…

- Reprezentantul Romaniei, wrs, s-a calificat, joi seara, in finala concursului Eurovision 2022, cu piesa „Llamame”, in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul oficial al concursului, și al juriilor de specialitate. Romania ajunge astfel in finala concursului european dupa ce la ultimele…

- Joi, 12 mai, „Llamame” s-a calificat in Marea Finala a concursului. WRS, reprezentantul Romaniei, a reușit performanța cu ajutorul voturilor publicului in a doua semifinala Eurovision 2022, pentru prima data in ultimii 5 ani! „In sfarsit, a sosit momentul pe care il astept din ziua in care m-am inscris…

- Reprezentantul Romaniei la concursul de muzica Eurovision 2022 va concura joi seara in cea e-a doua semifinala. WRS va canta piesa „Llamame”, iar din semifinala doar zece concurenți se vor califica mai departe in marea finala de sambata.

- Romania intra azi in semifinala Eurovision 2022. Cum s-a pregatit WRS! Romania concureaza astazi in semifinala Eurovision 2022. Show-ul va fi transmis Live pe TVR, de la Torino, incepand cu ora 22:00. WRS ne reprezinta anul acesta țara cu piesa Llamame. Are numarul de concurs 13. Tanarul artist a bifat…

- Spectacol la repetiții! Llamame, melodia care reprezinta Romania in cel mai mare concurs muzical al lumii, i-a cucerit deja pe italieni. Toata lumea o fredoneaza. WRS a urcat din nou pe marea scena Eurovision astazi. A fost cea de-a doua repetiție și totul a aratat spectaculos.

- Il Volo este una dintre trupele invitate sa cante in a doua semifinala a Eurovision 2022, joi, 12 mai. In aceeasi seara, artistul Andrei Ursu, alias wrs, va reprezentanta Romania cu piesa „Llamame” si va concura alaturi de alte 17 tari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- WRS va reprezenta Romania la Eurovision 2022, de la Torino, Italia, cu piesa „Llamame”, in luna mai, dupa ce a caștigat finala Selectiei Nationale, care a avut loc sambata. WRS a obtinut 59 de puncte, invingandu-i pe Dora Gaitanovici, locul trei, si Kyrie Mendel, locul doi. Castigatorul a fost decis…