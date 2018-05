Stiri pe aceeasi tema

- USR Bucuresti initiaza petitia “Salvati Padurea Baneasa!”. Uniunea cere autoritatilor sa renunte la planul de a construi un drum public prin mijlocul zonei forestiere. USR București a inițiat petiția “Salvați Padurea Baneasa!”. Uniunea spune ca zona forestiera este in pericol din cauza intereselor imobiliare.…

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere noua (net take-up) temperata de pana la 38.000 mp in primul trimestru al acestui an. Conform datelor companiei de consultanta imobiliara Colliers International, aceasta a provenit in mare masura din...

- Numarul de angajati din cladirile de spatii de birouri clasa A si B din Bucuresti a ajuns la aproximativ 250.000 la finalul anului trecut, in timp ce efectivul total al salariatilor din Capitala a depasit pragul de 1 milion de persoane in prima luna a...

- Anul trecut, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a facut un nou studiu seismic prin care s-au stabilit care sunt cele mai afectate cartiere din Bucuresti in caz de cutremur

- Patriarhia Romana a transmis, marti, ca nu construieste ”cartiere” rezidentiale, ci lacasuri de cult sau centre sociale si culturale, iar solicitarea de actualizare a PUZ-ului din zona Pajura din Capitala este ”perfect legala si urmareste scoaterea din categoria regimului industrial si trecerea in cel…

- Consilierul general al USR, Roxana Wring, a sustinut, marti, pe Facebook, faptul ca Patriarhia ar intentiona sa construiasca in nordul Capitalei un ansamblu rezidential. In replica, Patriarhia Romana a precizat ca informatiile Roxanei Wring sunt false.

- Consilierul general USR Roxana Wring spune ca bugetul Capitalei, adoptat in sedinta de joi a CGMB, este nerealist si lipsit de viziune, iar reprezentantul PNL Ciprian Ciucu este de parere ca proiectul a fost cosmetizat pentru a parea unul echilibrat. "Este un buget lipsit de viziune de…

- Consilierii locali si municipali USR vor propune amendamente, in viitoarele sedinte ale consiliilor, pentru ca primariile de sector si Primaria Capitalei sa nu mai aloce bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului, precizand ca aceasta biserica „trebuie decuplata de la conductele cu bani publici”…