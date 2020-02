WP: Senatorii republicani tocmai au deschis calea autoritarismului american

Stiri pe aceeasi tema

- Se prea poate ca economia sa, deja inferioara celei a Italiei, sa se zbata, dar la 20 de ani dupa ce un spion aproape necunoscut a ajuns la putere la Kremlin, pe data de 31 decembrie 1999, Rusia si presedintele sau, Vladimir V. Putin, tocmai s-au bucurat de ceea ce ar putea fi drept cel mai bun an al…

- Cel putin 250 de jurnalisti se afla in prezent inchisi in tari din intreaga lume, pentru ca si-au facut meseria, se arata intr-un raport al Committee to Protect Journalists (CPJ), potrivit caruia cei mai multi sunt inregistrati in China, Turcia, Arabia Saudita si Egipt.

- Adoptarea de catre Senatul SUA, joi, a unei rezolutii care recunoaste genocidul armean "pune in pericol viitorul relatiilor" intre Turcia si SUA, a avertizat Ankara, care a respins termenul de "genocid", relateaza AFP."Comportamentul anumitor membri ai Congresului american dauneaza relatiilor…

- Senatorii au votat in unanimitate, miercuri, pentru amanarea intrarii in vigoare a pensionarii anticipate a magistratilor cu doi ani. Marti seara, Guvernul aprobase proiectul legii pe justitie, pentru care vrea sa isi angajeze raspunderea in Parlament, si care prevede o amanare a acestei reglementari…

- Trei jurnalisti ai unei organizatii media independente din Egipt, Mada Masr, au fost retinuti duminica in timpul unei perchezitii efectuate de politisti in civil la sediul sau din Cairo, a indicat site-ul institutiei de presa, conform AFP si DPA, potrivit Agerpres.Aceste arestari intervin…

- ​Presedintele Federatiei Franceze de Fotbal, Noel Le Graët, a declarat, sâmbata, ca aventura atacantului Karim Benzema la nationala Frantei s-a terminat. Însa, atacantul i-a raspuns ca doar el decide când se retrage din activitatea internationala, potrivit News.ro. "Karim…

- La un moment dat, oficialii turci au dat de înteles ca s-ar putea ca presedintele Recep Tayyip Erdogan sa-si suspende vizita planuita la Washington din aceasta saptamâna, în semn de protest fata de recentul vot al Congresului împotriva tarii sale. Date fiind violentele comise…

- Listarea celei mai mari companii petroliere din lume, evaluata la 2 trilioane de dolari, incepe in 17 noiembrie. “Sa detii actiuni Aramco este un castig absolut" Oferta Publica Initiala (IPO) a Saudi Aramco pentru investitorii institutionali si individuali va incepe in data de 17 noiembrie,…