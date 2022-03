WP: Criza autoritarismului ilustrată de Putin Poate parea surprinzator ca ucrainenii au luptat atat de bine, dar ca au luptat nu e surprinzator, dat fiind ca ei știu ce inseamna cu adevarat sa traiești sub regimul Putin. Nici ca armata rusa s-a comportat slab n-ar trebui sa fie o surpriza: revelația ceva mai recenta a lui Putin privind țelurile transcendental-religioase ale statului rus nu are cum sa se potriveasca unui regim care exista doar pentru a jefui statul, dupa cum realizeaza orice racan, scrie Washington Post. Chiar și acei ruși care susțin razboiul cunosc adevarul despre conducatorii lor: sunt niște hoți. Pentru evoluția lui Putin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

