- Romanca Simona Halep a revenit pe primul loc in clasamentul jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, la cinci saptamani dupa ce fusese detronata de daneza Caroline Wozniacki, in urma finalei pierdute in fata acesteia la Australian Open. Halep are acum un avans de 440 fata de…

- Simona Halep a comentat gestul pe care l-a facut daneza Caroline Wozniacki în finala de la Australian Open, în setul decisiv. Dupa doua seturi de lupta, un time-out medical cerut de Simona si o pauza prelungita de vestiar din cauza caldurii, Wozniacki…

- Tatal lui Caroline Wozniacki a marturisit ce i-a spus fiicei lui inainte ca aceasta sa intre in teren si sa-si dispute titlul de nr. 1 mondial impotriva Simonei Halep. Barbatul s-a declarat extrem de mandru de dubla reusita a fiicei lui, insa a marturisit ca e pacat ca a trebuit sa se termine asa.

- Fostul lider mondial Serena Williams a spus ca a plâns de bucurie dupa ce Caroline Wozniacki a câstigat primul turneu major al carierei, sâmbata, la Australian Open. ”Am fost atât de emotionata, încât nu m-am putut uita. Dar…

- Caroline Wozniacki e in culmea fericirii, dupa ce a caștigat primul turneu de la Grand Slam din cariera. Daneza a invins-o pe Simona Halep, dupa o finala senzaționala."Am mari emoții, aștept de mult timp momentul acesta. Vreau sa le mulțumesc tuturor. Vreau sa va mulțumesc celor din tribuna.…

- Simona Halep nu a reușit sa caștige turneul de la Melbourne, dupa ce a fost invinsa de Caroline Wozniacki in finala, scor 6-7, 6-3, 4-6. Daneza a caștigat primul turneu de la Mare Șlem din cariera și i-a furat și numarul 1 mondial Simonei Halep

