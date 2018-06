Wow! Ritualuri de 2 minute care cresc increderea de sine! Studiind increderea de sine, cercetatorii au descoperit ca sportivii si oamenii care ajung la performante deosebite au ritualuri care le cresc stima de sine.



Iata cateva exemple de ritualuri de doar doua minute care te vor ajuta sa iti ridici increderea de sine. Tine cont de ele inainte sa mergi la un interviu pentru job, la o sedinta importanta sau chiar la o intalnire. 1. Obiectul norocos



Cei maimulti dintre sportivi au un obiect norocos. Poate fi o bijuterie, un talisman, un stilou, un obiect vestimentar. "Puterea" vine din ceea ce psihologii numesc "evenimente… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

