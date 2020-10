Stiri pe aceeasi tema

- A cucerit recent titlul cu numarul 13 (!) la Roland Garros, iar dupa aceasta performanța a oferit un amplu interviu jurnaliștilor de la AS. Rafael Nadal este omul momentului în tenisul masculin: a egalat recordul prietenului și rivalului Roger Federer, iar la întrebarea "cine este cel…

- Rafael Nadal, castigatorul turneului de la Roland Garros, a declarat dupa victoria cu Djokovic ca acesta este unul din titlurile cu cea mai mare valoare pentru el. „Am jucat la un nivel incredibil. Am jucat foarte bine in primele doua seturi si jumatate. Este imposibil sa obtii acest scor contra lui…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, finalist la Roland Garros, se mentine in fruntea clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), in timp ce spaniolul Rafael Nadal, campion la Paris, se afla pe locul secund, la aproape doua mii de puncte. Podiumul este completat de austriacul…

- Liderul mondial Novak Djokovic (33 de ani) l-a invins pe grecul Stefanos Tsitsipas (22 de ani, 6 ATP), scor 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1, și va juca duminica in finala Roland Garros 2020, impotriva lui Rafael Nadal (2 ATP). Djokovic și Tsitsipas au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale anului,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slam de la Roland Garros. Acesta l-a invins, miercuri seara, pe ibericul Carreno Busta, cu scorul 4-6, 6-2, 6-3, 6-4, dupa un meci care a durat ceva mai mult de trei ore. Djokovic, care a acces pentru…

- Turneul ATP Masters 1.000 de la Paris a fost mentinut in perioada 31 octombrie - 8 noiembrie, urmand sa se deruleze insa cu un numar de maximum 1.000 de spectatori pe zi, a anuntat Federatia franceza de tenis (FTT), organizatoarea acestei competitii, citata de AFP. "Turneul va gazdui 1.000 de spectatori…

- ​Rafael Nadal, cap de serie numarul 2, l-a învins, în noaptea de marti spre miercuri, pe italianul Jannik Sinner, locul 75 ATP, si s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros.Meciul a durat doua ore si 49 de minute si s-a terminat la ora locala 01:26 (02.26, ora…

- Tenismenul spaniol Fernando Verdasco, locul 58 ATP, a povestit cum organizatorii turneului de la Roland Garros l-au descalificat dupa un test fals pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit news.ro."Am contractat coronavirusul in august si am fost asimptomatic. Am urmat protocolul si am ramas in carantina…