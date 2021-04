WOW! Cel mai înalt dinozaur, la Dino Parc Râșnov Din aceasta saptamana, la Dino Parc Rașnov este expus cel mai inalt dinozaur din Sud-Estul Europei, un Diplodocus care se ridica la peste 11 metri deasupra pamantului, o inalțime echivalenta a doua girafe puse una peste cealalta. Diplodocus face parte din familia sauropodelor, cele mai inalte creaturi care au existat vreodata pe Pamant. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

