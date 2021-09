Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu peste 4,6 milioane de morti in lume, relateaza AFP, care prezinta noi masuri, noi bilanturi si un rezumat al ultimelor evolutii. CARATINA PRELUNGITA LA AUCKLAND Cel mai mare oras neozeelandez, Auckland, urmeaza sa ramana izolat inca cel putin o saptamana,…

- Pandemia de Covid-19 a provocat, incepand din decembrie 2019, in lume, 4.507.823 milioane de decese, arata un bilanț dat publicitații de France Presse, citand surse oficiale. Statele Unite sunt tara cea mai lovita de pandemie, cu 638.715 morți, urmate de Brazilia (579.574), India (438.560), Mexicul…

- La nivel național, autoritațile ne spun de cateva zile ca suntem in plin val 4 al pandemiei de Covid-19. Cifra infectarilor zilnice se apropie de 1.000. Cazurile cresc de la o zi la alta, numarul internaților la terapie intensiva sporește și el. Incepe școala in doua saptamani, cu tot dichisul: scenarii,…

- Pandemia a adus schimbari majore in ceea ce privește cererea și oferta pe piața de birouri. Anul trecut, in varful pandemiei, se estimeaza ca mai mult de jumatate din intreaga forța de munca din Romania și-a facut treaba de acasa. Atunci experții iși puneau intrebarea in ce direcție se va indrepta piața…

- Pe langa probleme sanitare, pandemia de coronavirus lovește și comerțul internațional. Preturile mici de productie le-au oferit businessurilor chinezesti un avantaj major peste hotare, insa pandemia si tensiunile din comert incep sa afecteze canalele internationale de aprovizionare, transformand astfel…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice isi arata ingrijorarea in legatura cu nivelul acoperirii vaccinarii in randul profesionistilor din sanatate si solicita Ministerului Sanatatii sa ia masurile care se impun pentru ca persoanele care lucreaza in sistem si vin in contact cu pacientii…

- Profesorul Alexandru Rafila se arata de-a dreptul ingrijorat de evoluția pandemica, dar mai ales de insuccesul campaniei de vaccinare. In urma cu scurt timp, acesta a marturisit ca Romania nu este deloc aproape de atingerea pragului de imunizare, așa cum s-a promis in urma cu cateva luni, ceea ce ne…

- Teroristii incearca sa exploateze in folosul lor criza provocata de pandemia de COVID-19, atrage atentia Europol intr-un raport prezentat marti la Haga, transmite dpa. 'Teroristii folosesc orice ocazie pentru a eroda structurile democratice, a raspandi frica si a polariza societatea', afirma…