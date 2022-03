World Vision a trimis un convoi cu alimente şi provizii către un spital din Ucraina World Vision a trimis un convoi cu alimente, ceaiuri, produse de igiena, pilote și perne catre un spital dintr-un oraș ucrainean. Ajutorul a fost oferit in urma solicitarii autoritaților locale ucrainene, care au transmis nevoia urgenta de provizii. „Oamenii care ajung la noi la spital sunt din toata țara. Sunt foarte speriați. Au nevoie nu doar de suport medical, ci și de suport psihologic. Ii ajutam cu tot ce putem“, spune unul dintre medicii spitalului cu 600 de paturi pentru ucraineni, care a primit provizii de la World Vision. Unul dintre sutele de mii de ucrainenii care și-au parasit casa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

