Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia World Press Photo a anuntat rezultatele celei de-a 63-a editii anuale a concursului pe care il dedica fotografiei de presa. Juriul competitiei a declarat imaginea surprinsa de japonezul Yasuyoshi Chiba, „Straigh Voice”, drept Fotografia de presa a anului.Fotografia caștigatoare,…

- "Dragi nemțeni, va impartașesc bucuria imensa pe care o traiesc! In urma solicitarilor facute catre Besmax Pharma Distribution, in aceasta seara am primit raspunsul la apelul meu și un echipament complet de colectare plasma va ajunge in cel mai scurt timp, la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț.…

- Un hotel din Iași a fost rechiziționatde autoritați pentru cazarea persoanelor aflate in carantina, darcele 150 de locuri obținute in acest mod nu sunt suficiente. Suntmai bine de 1.000 de persoane aflate in carantina numai in Iași,in condițiile in care doar marți au venit din strainatate treiavioane…

- Preliminariile eEURO 2020, competitie organizata de UEFA si rezervata echipelor nationale de eFotbal si care se disputa prin intermediul KONAMI eFootball PES 2020, la care participa toate cele 55 de asociatii nationale de pe continent, s-au incheiat si au facut cunoscute primele zece echipe calificate…

- Focarul infecției din Europa a fost inchis odata cu decretarea carantinei la nivel național in Italia. In consecința, niciun avion nu mai intra sau iese din peninsula, așa ca mai toate companiile de zbor, naționale sau low cost, și-au suspendat cursele dinspre și spre Italia.

- 35 de studenți straini studiaza in actualul semestru la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, in cadrul programului ERAMUS+. Ei sunt din Armenia, Belarus, Franța, Georgia, Italia, Kirgistan, Portugalia, Republica Moldova, Rusia, Senegal, Spania, Tadjikistan, Turcia și Ucraina. Saptamana aceasta,…

- Germania este la inceputul unei epidemii de coronavirus, dupa aparitia unor noi cazuri care nu mai pot fi legate de sursa originala a virusului din China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. In vestul si sudul Germaniei au aparit cinci cazuri noi de coronavirus, care au adus…

- Emmanuel Macron a anuntat marti ca va restrictiona practica tarilor straine de a trimite imami si profesori in Franta, pentru a combate ceea ce a numit un risc al ”separatismului”, relateaza Reuters potrivit news.ro.Macron a evitat pana in prezent problemele legate de comunitatea musulmana…