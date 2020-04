Stiri pe aceeasi tema

- Japonezul Yasuyoshi Chiba a fost desemnat joi marele castigator al concursului World Press Photo, cel mai prestigios de acest fel din lume, pentru o imagine surprinsa in 2019 in timpul unor proteste din capitala Sudanului.

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, afirma ca in mijlocul acestui "rau imens", care este pandemia de coronavirus, am castigat in comunicare, in dialog si in omenie si indeamna la instaurarea in viata publica a domniei legii si ordinii. "Haideti sa consideram ca, in mijlocul…

- Protestele de strada, razboiul si drama refugiatilor se numara printre subiectele abordate de nominalizatii la premiul competitia fotografia de presa a anului (World Press Photo of the Year), anuntati marti la Amsterdam, relateaza DPA. Sase din aproximativ 74.000 fotografii inscrise au…

- Drama „Les miserables”, scrisa si regizata de Ladj Ly, este marea castigatoare a celei de-a 25-a gale a premiilor Lumiere, care au fost acordate luni seara la Paris si unde Roman Polanski a fost desemnat cel mai bun regizor, potrivit news.ro.Editia de anul acesta a premiilor acordate de presa…

- Billie Eilish este marea caștigatoare a premiilor Grammy care s-au decernat noaptea trecuta la Los Angeles. Adolescenta a caștigat 5 trofee la cea de-a 62-a gala Grammy: cel mai bun album al anului, cel mai bun artist, cel mai bun cantec – cu ”Bad Guy”, cel mai bun album pop și recordul anului. Billie…

