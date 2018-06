World Cup 2018: Avionul nationalei Arabiei Saudite a luat foc in aer

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre motoare a luat foc in apropiere de aterizarea pe aeroportul din Rostov pe Don, acolo unde nationala Arabiei Saudite va juca miercuri, impotriva Uruguayului. In urma incidentului nimeni nu a fost ranit, iar oficialii delegatiei saudite dau asigurari ca toti fotbalistii sunt in regula. Photos…

- Societatea Rosaviatia va investiga incidentul de la bordului avionului companiei aeriene "Rossia", care ii ducea de la Sankt-Petersburg la Rostov pe Don pe fotbalistii echipei nationale a Arabiei Saudite impreuna cu...

- Unul dintre motoare a luat foc in apropiere de aterizarea pe aeroportul din Rostov pe Don, acolo unde nationala Arabiei Saudite va juca miercuri, impotriva Uruguayului. In urma incidentului nimeni nu a fost ranit, iar oficialii delegatiei saudite dau asigurari ca toti fotbalistii sunt in regula.…

- Avionul naționalei Arabiei Saudite a luat foc! Prima reacție oficiala a federației. Echipa naționala de fotbal a Arabiei Saudite a trecut printr-un moment de coșmar azi. Avionul cu care saudiții au facut deplasarea spre Rostov, unde e programat duelul cu Uruguay, a avut mari probleme. Unul dintre motoare…

- Motanul Ahile, oracolul Campionatului Mondial de fotbal 2018. Rusia se pregatește intens pentru turneul final al Cupei Mondiale 2018. Inclusiv in ceea ce privește predicțiile. Dupa ce caracatița Paul a fost vedeta CM 2010, acum a venit randul motanului Ahile sa faca pe oracolul la CM 2018 ”Cazat” la…

- Cvintupla campioana mondiala Brazilia a sosit la Campionatul Mondial de fotbal 2018. Selectionata Braziliei, cvintupla campioana a lumii, a sosit in noaptea de duminica spre luni la Soci, unde va avea “cartierul general” pe durata Cupei Mondiale de fotbal editia 2018/ Aeronava care a transportat nationala…

- BRAZILIA - CROATIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TELEKOM SPORT: Brazilienii stau cu sufletul la gura. Neymar va reveni pe teren, dupa accidentarea care l-a tinut pe tusa trei luni. Starul lui PSG are ocazia sa reintre in forma pentru Cupa Mondiala in cele doua meciuri amicale pe care Brazilia le va…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 va debuta, joi, 14 iunie cu partida din Grupa A dintre tara gazda, Rusia, si Arabia Saudita, programata sa inceapa de la ora 18:00 (ora Romaniei). Meciul se va disputa la Moscova, pe arena Lujniki, si va fi precedat de ceremonia de deschidere a CM 2018. Cele…