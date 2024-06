Workshop to promote Romanian-Japanese investment in sectors of the future

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27-29 mai, Comisia Centrala a Arbitrilor a organizat Women’s Workshop 2024, un proiect nou realizat cu sprijinul FRF in care reprezentante ale arbitrajului feminin de la nivel județean, categoriile 1 și 2, au trecut printr-un proces de testare și instruire. Evenimentul a fost deschis de…

- A mai ramas o saptamana pana la momentul lansarii oficiale a lui Volkswagen Golf GTI Clubsport facelift. Pana atunci, constructorul de la Wolfsburg ne ofera o serie de imagini oficiale cu noul model ascuns sub camuflaj. Cea mai noua versiune a lui Golf GTI primește o parte frontala revizuita, cu o bara…

- The Police Union accuses the Government that the police and the military were "forgotten again" when granting salary increases, in the new emergency ordinance regarding the salary of personnel in some sectors of budgetary activity.

- The trade unions of civil servants in the Romanian Parliament and contractual staff declare their "full solidarity" with the protest of the employees of the General Secretariat of the Government, regarding the "low salary level in relation to the importance of their duties" and ask Prime Minister Marcel…

- Romania is a fantastic investment opportunity on a market with a well-trained workforce, with an abundant portfolio of natural resources and an excellent geopolitical positioning in terms of economic corridors and movement of goods, Chairman of the Financial Oversight Authority (ASF) Alexandru Petrescu…

- In perioada 22 aprilie 2024 – 03 mai 2024, 29 de elevi ai Liceului Tehnologic „Grigore Antipa” Bacau, cu profilul in Turism și Alimentație, impreuna cu 4 cadre didactice, au luat parte la un stagiu de pregatire practica in cadrul proiectului „Training for the Future”. Acest proiect, derulat prin programul…

- SC GSP Offshore SRL a fost fondata in septembrie 2016, se ocupa de activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale, are sediul pe Soseaua Pipera Tunari, din Voluntari, judet Ilfov, iar ca asociati apar GSP Offshore B.V., cu 99.9 , si GVC Investment B.V., cu 0.1, ambele din…

- In sala de consiliu a Primariei municipiului Moreni, s-a desfașurat workshop-ul cu tema „Intervenția asistentului social in abordarea beneficiarului consumator/dependent de alcool și droguri ilegale – networking interinstituțional” – organizat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog…