- N. D. Pana pe data de 21 iunie a.c., publicul este așteptat in Rotonda Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” din incinta Palatului Culturii din Ploiești pentru a vizita expoziția comemorativa – „In Memoriam – Ioan Titus Draghicescu”, organizata de Centrul Județean de Cultura Prahova și Biblioteca Județeana…

- Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava intenționeaza sa organizeze pentru studenții sai stagii de pregatire practica pedagogica de cel puțin doua luni in strainatate. Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa a declarat, la Radio Top: „Vrem ca…

- Vineri, 28 mai, Aula Magna din corpul A al Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava va gazdui conferința „Promovarea sanatații mintale in școala”. Conferința este organizata de Facultatea de Științe ale Educației și Inspectoratul Școlar și se adreseaza decidenților din educație. Evenimentul se desfașoara…

- Fostul ministrul al Justiției este coordonatorul de doctorat al lui Codruț Olaru, finalizat in 2013 prin susținerea tezei. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis, saptamana trecuta, ca lucrarea fostului procuror șef al DIICOT a fost plagiata…

- Scandalul legat de studiile sub-prefectului de Alba (USR PLUS), a ajuns in faza instituțiilor statului. Reprezentanții Universitații ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca admit intr-un raspuns pentru Alba24 ca studiile post-universitare pe care actualul subprefect de Alba, Viorel Rașcovici, spune ca le-a…

- Irina-Malina STRUGARU, studenta in anul al III-lea la Facultatea de Fizica a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost selectata vineri, 16 aprilie 2021, in cadrul unui eveniment online, sa reprezinte UAIC la finala naționala a competiției internaționale FameLab, una dintre cele mai importante…

- Profesorul Gheorghe Asavei, nascut in satul Bistricioara, comuna Ceahlau, județul Neamț, a urmat cursurile liceului din Borca și a studiat la Facultatea de Fizica din cadrul Universitații „Al. I. Cuza” din Iași. Din momentul absolvirii facultații, in 1968, și pana la momentul pensionarii sale, in 2010,…