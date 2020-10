Workation, un nou trend de călătorii și muncă: un concept care ar face fericiți mulți angajați români și ar revigora turismul Imagineaza-ți ca stai pe un șezlong la plaja, cu o bere în mâna, sau undeva în Delta, la pescuit pe o barca, ori la munte, îți scoți laptopul și lucrezi liniștit. Firma platește pentru ca tu sa te bucuri de vacanța și sa lucrezi câteva ore pe zi. Practic, e o vacanța de lucru. Acest subiect aparea sporadic în anii trecuți în presa din Asia, dar, de când cu pandemia, a prins avânt, mai ales ca acum mulți angajați lucreaza de la distanța. În Japonia, de exemplu, autoritațile au început anul acesta sa încurajeze workation, care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

