Stiri pe aceeasi tema

- David Puicea are 12 ani, este din Bucuresti si a pregatit un numar de gimnastica special. Si pentru ca este finala de popularitate, concurentul nostru a apelat la ajutorul unui mare campion - Marian Dragulescu.

- In filmuleț poate fi observat un individ, aflat pe scaunul din dreapta fața care, la un moment dat, scoate pe geamul mașinii o pușca și se preface ca impușca trecatori și bicicliști. "Doi cocalari intr-un Audi cu numere de București, impușcau ieri seara in Dumbravița, oamenii și bicicliștii de pe…

- De ceva vreme China a devenit ca o a doua casa pentru Matteo, dat fiind faptul ca are un real succes in industria muzicala de acolo. Artistul face drumuri dese in Asia și, daca pana acum a avut parte doar de aventuri frumoase, la ultima deplasare Matteo a ramas fara bagaje! Matteo este al doilea roman…

- Libertatea iti ofera detalii despre programul de la BIAS 2018 si accesul la eveniment, a zecea editie a Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition" fiind, anul acesta, una aniversara dedicata Centenarului. Show-ul aviatic va avea doua surprize pentru spectatori. In deschidere, avioanele…

- Infiintata de Marian Nistor in anul 1963 la Uzina 23 August sub denumirea de Stelele 23, au fost fost descoperiti de Margareta Paslaru, devenind formatia ei de acompaniament. Repetitiile pentru un spectacol in sala Savoy de la Teatrul Constantin Tanase le-au schimbat si numele trupei.

- Consilierul Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și fostul ministru de Externe, Lazar Comanescu, a fost decorat la inceputul acestei saptamani cu Legiunea de Onoare in grad de Ofițer, in cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Ambasada Franței la București.

- Dupa opt zile pline de evenimente cultural artistice, organizate cu minutie de Teatrul de Stat Constanta, astazi se trage... cortina celei de a treia editii a Festivalului "Miturile Cetatii".Ieri, organizatorul a facut urmatorul anunt: "Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, spectacolul care va inchide…

- Mircea Badea a reacționat dupa ce Gabriela Firea a fost huiduita in timpul ceremoniei dedicate Simonei Halep, pe Arena Naționala. “Am vazut ca a fost huiduita Gabriela Firea de vreo 10.000 de persoane. Asta-i viața, te huiduie 10.000 pe Arena Naționala, te aplauda sute de mii in Piața Victoriei. Se…