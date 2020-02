Stiri pe aceeasi tema

- O intamplare aparent nefericita a facut ca actrița Catrinel Menghia sa ajunga sa interpreteze rolul principal in filmul “La Gomera”. Deși inițial refuzase proiectul, pelicula regizata de Corneliu Porumboiu s-a transformat in cel mai mare succes profesional al ei. In momentul in care a fost chemata la…

- Seria "The Mandalorian", un spin-off in universul "Star Wars", va continua cu un al doilea sezon in luna octombrie, conform unui anunt facut de compania Disney, transmite miercuri Press Association. Presedintele companiei, Bob Iger, a mai precizat si ca noua serie din universul Marvel "The Falcon And…

- Robert De Niro ar putea sa faca din nou echipa cu regizorul alaturi de care a turnat ''Silver Lining's Playbook'', David O. Russell, intr-un nou film biografic concentrat asupra vietii unuia dintre cei mai importanti oameni de afaceri americani din istorie, John D. Rockefeller, transmite…

- Scott Derrickson s-a retras din rolul de regizor al productiei Marvel „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, decizia fiind luata dupa aparitia unor neintelegeri de ordin creativ, scrie Variety.

- Compania Disney planuiește realizarea unui serial TV bazat pe filmul "Turner & Hooch", din 1989, și iși dorește ca rolul principal sa fie interpretat din nou de Tom Hanks, arata Variety, potrivit MEDIAFAX.

- Warner Bros. a anuntat miercuri ca cel de-al patrulea film din seria cinematografica "The Matrix" si lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane in 2021 respectiv 2022 si a retras filmul "Akira" din calendarul sau oficial de lansari, informeaza revista americana Variety. Potrivit…

- Actorul Michael J. Pollard, nominalizat la premiul Academiei Americane si cunoscut pentru roluri din filmele „Bonnie si Clyde“ si „Casa celor 1000 de cadavre/ House of 1000 Corpses“, a murit la varsta de 80 de ani, anunta Variety.

- Se pare ca Nicolas Cage se afla in discuții pentru a juca propriul rol intr-un film despre Nicolae Cage, al lui Quentin Tarantino. Filmul se numește Unbearable Weight of Massive Talent și este negociat acum pentru a fi produs de compania Lionsgate, potrivit The Hollywood Reporter. Scenariul a fost scris…