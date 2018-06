Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul si actorul Woody Allen este de parere ca ar trebui sa fie „baiatul de pe afis" pentru miscarea #MeToo, pentru ca nicio actrita nu l-a acuzat de comiterea vreunui pacat. Declaratia a fost facuta intr-un interviu acordat unei publicatii argentiniene si a starnit controverese in contextul in…

- Regizorul si actorul Woody Allen este de parere ca ar trebui sa fie „baiatul de pe afis” pentru miscarea #MeToo, pentru ca nicio actrita nu l-a acuzat de comiterea vreunui pacat, informeaza news.ro.In ciuda faptului ca a fost subiectul mai multor critici in era Me Too, regizorul a declarat…

- Regizorul si actorul Woody Allen este de parere ca ar trebui sa fie "baiatul de pe afis" pentru miscarea #MeToo, pentru ca nicio actrita nu l-a acuzat de comiterea vreunui pacat, scrie News.ro, potrivit Digi24.ro.

- Campania #MeToo pentru egalitate intre sexe nu va avea ''un impact direct'' asupra desemnarii castigatorilor in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, a declarat marti Cate Blanchett, cea care va prezida juriul, alcatuit in mare parte din femei, insarcinat cu departajarea filmelor…

- Regizorul Terry Gilliam se confrunta cu un val de critici dupa ce a comparat, intr-un interviu pentru AFP, miscarea MeToo cu "domnia multimii" , relateaza Press Association. Membrul grupului "The Monty Python" a sugerat ca aceasta campanie anti-hartuire a dus la "o lume de victime". El…