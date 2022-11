Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului Scotiei, Nicola Sturgeon, crede ca un nou referendum pentru independenta fata de Regatul Unit ar putea avea loc in octombrie anul viitor, transmite Reuters duminica. Partidul National Scotian (SNP) condus de Sturgeon isi desfasoara in acest week-end, la Aberdeen, cea de-a 88-a conferinta…

- Maria Constantin și Robert Stoica sunt ampreuna de trei ani, iar anul viitor vor face nunta. Artista a dat noi detalii despre evenimentul care va avea loc in București. „Știm ca la anul va fi nunta, in luna iulie, in cursul saptamanii, white party, garden party, deci va fi pe relaxare mai mult, pentru…

- Mihai Traistariu se descurca de minune și la capitolul turism, nu doar in lumea muzicii. Artistul și-a dezvoltat o afacere pe litoralul romanesc cu ajutorul careia a reușit sa stranga bani frumoși pe care o sa ii reinvesteasca. Se pare ca acesta are lipici la bani și se descurca orice l-ai pune sa faca.…

- Weekend-ul vine cu o noua surpriza, dupa anunțul deschiderii graniței cu Serbia pe pista de biciclete de pe malul Begai in zilele de 24 și 25 septembrie. Astfel, cei care vor alege sa treaca granița pe bicicleta și sa pedaleze de la Timișoara la Zrenjanin se pot inscrie și la un concurs de selfie-uri…

- Rezultate datatoare de sperante pentru gimnastele si gimnastii romani la Campionatele Balcanice pe categorii de varsta de la Istanbul (Turcia). Din delegatia tricolora, a facut parte - cu succes - si Bianca Visovan, de la CS Farul Constanta. Tanara echipa feminina de gimnastica a Romaniei, in componenta…

- Ratele pentru creditele legate de IRCC se vor dubla, iar șomajul va crește de anul viitor, ca urmare a inchiderii unor capacitati industriale, au afirmat, marti, reprezentantii Coface Romania.

- De anul viitor, actele de stare civila nu vor mai fi completate de mana, conform unei ordonante a Guvernului. Aceasta prevede mai multe modificari pentru certificatele de naștere, casatorie și deces. Incepand de anul viitor, din septembrie, actele de stare civila, respectiv actele de naștere, de casatorie…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, miercuri, autoritatilor locale si Ministerului Educatiei un plan astfel incat anul viitor sa fie eliminata problema toaletelor din curtea scolii, apreciind ca aceasta reprezinta "o pata pe imaginea sistemului de invatamant".