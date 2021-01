Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Wonder Woman 1984", produs de Warner Bros., s-a mentinut pentru al treilea weekend consecutiv in fruntea box-office-ului nord-american cu incasari de 3 milioane de dolari obtinute din 2.218 de cinematografe de vineri pana duminica, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, relateaza…

- Lungmetrajul „Wonder Woman 1984”, regizat de Patty Jenkins, s-a clasat in fruntea box office-ului nord-american pentru al treilea weekend consecutiv. Filmul cu Gal Gadot in rol principal a generat incasari de 3 milioane de dolari in al treilea weekend de la premiera, aducand totalul nord-american…

- Filmul "Wonder Woman 1984", produs de Warner Bros., s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 5,5 milioane de dolari obtinute in 2.151 de cinematografe, potrivit cifrelor publicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. …

- Abia s-a lansat al doilea film din serie ca deja vin informații despre un al treilea. ”Wonder Woman 1984” a fost lansata de Craciun in cinematografe si pe HBO Max. Urmarind succesul avut in condițiile unei lansari atipice, Warner Bros a confirmat ca ”Wonder Woman” va avea și a treia parte, fara a oferi…

- Poate un film cu supereroi sa-i convinga pe oameni sa-și paraseasca canapele și sa se indrepte spre cinematografe? „Wonder Woman 1984” incearca sa raspunda la aceasta intrebare, arata CNBC, informeaza Mediafax. Proprietarii de cinematografe spera ca „Wonder Woman 1984”, care va fi lansat in…

- Filmul „Monster Hunter” a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american. A avut incasari de 2,2 milioane de dolar week-endul trecut, din cele 1.736 de sali in care au putut merge spectatorii din SUA și Canada. „Monster Hunter” e un film fantasy si de actiune care spune povestea unui grup de soldati…

- Cinematografele din SUA si Canada au avut anul acesta cele mai slabe incasari din ultimele patru decenii, reusind sa atraga doar 2,3 miliarde de dolari, cea mai slaba cifra dupa 1980, fara a mai pune la socoteala inflatia, scrie agerpres . O scadere cu 80% fata de anul 2019 Potrivit datelor analistilor…

- Dupa mai multe saptamani de speculatii, studioul Warner Bros. a confirmat ca filmul ''Wonder Woman 1984'' va fi lansat in SUA in ziua de Craciun atat in cinematografe, cat si pe platforma HBO Max, fara un cost suplimentar pentru abonati, relateaza EFE. In ceea ce priveste…