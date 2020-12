“Wonder”, al patrulea album lansat de catre Shawn Mendes care debuteaza pe primul loc in topul Billboard 200

Shawn Mendes se alatura lui Elvis Presley si Justin Bieber, in topul artistilor care au debutat pe prima pozitie in topul Billboard cu patru albume, consecutiv. Shawn este al treilea artist care obtine acest record pana la varsta de 22 ani. Artistul nominalizat la GRAMMY-uri si premiat cu numeroase discuri de platina, Shawn Mendes, ajunge pe prima pozitie a topului Billboard 200 cu cel de-al patrulea album al sau, “Wonder”, lansat pe 4 decembrie 2020. Albumul are deja peste 600 de milioane de stream-uri la nivel global, care se adauga la cele peste 50 de miliarde pe care Shawn le are in total.…