Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul portughez Joao Moutinho, campion al Frantei in 2017 cu AS Monaco, isi va continua cariera in Anglia, la echipa de fotbal Wolverhampton Wanderers, nou promovata in Premier League, au anuntat cele doua cluburi pe site-urile oficiale. Selectionat de 113 ori in nationala tarii sale, pentru…

- Mesut Ozil (29 de ani) si-a anuntat retragerea din nationala Germaniei! Decizia vine pe fondul presiunilor si a scandalului creat in ultimele saptamani pe seama fotografiei pe care a postat-o fotbalistul, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan.Ozil face acuzatii de rasism intr-o scrisoare…

- Tinta lui Florentino Perez pare sa fie Thibaut Courtois (26 de ani), castigatorul "Manusii de Aur" in competitia din Rusia, iar transferul poate fi realizat datorita sumei de 35 de milioane de euro la care ar fi cotat belgianul de catre Chelsea, potrivit Marca.

- Intrebat daca va mai ramane la naționala Portugaliei dupa meciul pierdut cu Uruguay, in urma caruia Portugalia a parasit Cupa Mondiala, Cristiano Ronaldo a dat un raspuns neașteptat."Nu e momentul sa vorbim despre asta acum. Sunt sigur ca echipa nationala va continua sa fie una dintre cele…

- Mijlocasul sarb al echipei engleze Southampton, Dusan Tadic, va parasi gruparea din Premier League si se va alatura, din sezonul viitor, formatiei Ajax Amsterdam, suma transferului fiind de 11,4 milioane euro, a anuntat gruparea olandeza. Tadic, care va juca pentru nationala Serbiei in…

- Mijlocasul lui RB Leipzig, Naby Keita (23 de ani) a ajuns la Liverpool FC. Saptamana aceasta, jucatorul din Guineea a fost prezent la Melwood pentru a completa mutarea in Premier League, care se va confirma pe 1 iulie 2018, informeaza Mediafax.Mijlocasul s-a familiarizat cu echipa, iar Liverpool…

- Romania nu mai confirma de ani buni la nivel internațional, insa fotbaliștii romani sunt la mare cautare in campionatele tari din Europa. Dupa ce Florin Andone a semnat cu Brighton & Hove Albion, un alt jucator de naționala, Florin Nița, este de asemenea in drum catre Premier League.

- Pep Guardiola (47 de ani) face tot posibilul ca Manchester City sa repete sezonul de vis din Premier League și a intocmit deja lista de transferuri. Isco (26 de ani) este principala ținta a lui Manchester City. Mijlocașul spaniol cotat la 75 de milioane de euro pe transfermarkt.de este considerat piesa…