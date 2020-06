Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis ca tehnicianul Leo Grozavu sa fie suspendat doua jocuri si penalizat cu 320 de lei pentru abaterile din Cupa Romaniei, potrivit news.ro.Miercuri, Sepsi a invins cu scorul de 5-1 Poli Iasi, in turul semifinalelor competitiei. Citește și: Silviu…

- Clubul Liverpool a anuntat, sambata, ca o defilare pentru sarbatorirea titlului de campioana a Angliei va fi organizata atunci cand conditiile sanitare vor permite acest lucru."Vom organiza o defilare cand toata lumea va putea participa. Pana atunci, siguranta orasului si a locuitorilor nostri…

- Din anul 1998, romanii sarbatoresc in fiecare an, in data de 26 iunie, Ziua Drapelului.Cu acest prilej, in numeroase orașe din țara au loc ceremonii speciale, religios-militare, in cadrul carora sunt oficiate și slujbe de binecuvantare a drapelului național, care este apoi arborat in mod solemn,…

- Pe un Anfield fara spectatori, Liverpool s-a impus cu un zdrobitor 4-0 în fața echipei Crystal Palace, în etapa a 31-a din Premier League. În urma acestui rezultat, "cormoranii" s-au apropiat la doua puncte distanța de câștigarea primului titlu dupa o pauza de 30 de…

- Manchester City nu a fost o gazda prea buna pentru Burnley. „Cetatenii“ s-au impus luni seara, pe „Etihad Stadium“, cu scorul de 5-0, aceasta fiind partida care a „inchis“ etapa 30 din Premier League. Trupa lui Pep Guardiola a inscris prin Phil Foden (’22, ’63), Riyad Mahrez (’43, ’45) si David Silva…

- Aproape campioana a Angliei, Liverpool pare sa ia piciorul de pe „acceleratie“. Trupa lui Jurgen Klopp nu a reusit decat o remiza, scor 0-0, pe terenul rivalei Everton. Derbiul a contat pentru etapa 30 din Premier League . Aceasta este prima runda completa dupa pauza pricinuita de pandemia de coronavirus.…

- Premier League este ultimul campionat important de pe „Batranul Continent“ care-și va relua meciurile in vederea finalizarii sezonului in curs. Toate meciurile se vor desfasura fara spectatori. In total, in Premier League mai sunt de disputat 92 de partide. Campionatul a fost intrerupt pe 13 martie,…