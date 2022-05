Copiii din Banat pot participa de 1 iunie la o aventura dedicata lor in padurea de langa orasul Oravita, judetul Caras-Severin. De ziula lor, acestora li de pregateste o cursa cu obstacole, dedicata exclusiv copiilor sub 14 ani. Wolf’s Run, Cursa Lupului, aduce la start aproximativ 600 de mici alergatori și cicliști din tot Banatul, […] Articolul Wolf’s Run, alergare si ciclism in Banatul Montan de 1 iunie pentru copii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .