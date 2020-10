Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ratat calificarea in finala barajului pentru Euro, dupa 1-2 cu Islanda, dar, pentru respectarea calendarului stabilit de UEFA, va juca un meci amical in data in care se vor disputa meciurile decisive pentru calificarea la turneul final. Astfel, adversarul primei reprezentative a Romaniei va…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov a participat astazi, 9 octombrie, la deschiderea lucrarilor Conferinței Științifice Internaționale „Educația: factor primordial in dezvoltarea societații”. Evenimentul are ca scop promovarea inovației in educație. Provocarile si schimbarile societale…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus au depistat și reținut trei cetațeni din Algeria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza au fost preluate de autoritațile ucrainene, in baza acordului de readmisie, in vederea dispunerii…

- Banca Mondiala atrage atentia ca Romania trebuie sa faca investitii cat mai curand in sanatatea si educatia copiilor, folosind drept reper Indexul Capitalul Uman care a scos la iveala ca un copil roman isi atinge doar 58% din potential pana la varsta de 18 ani.

- O creștere a ponderii veniturilor bugetare în PIB altfel decât prin îmbunatațirea colectarii ar fi o greșeala. Experiența noastra a aratat ca în perioada 1995-2019 nu am putut colecta venituri nete de contribuțiile sociale imputabile (adica acele contribuții care deși nu sunt…

- Pentru ca guvernul condus de Orban e unul al amatorilor economia țarii se duce in cap. Numarul insolvențelor a explodat și a ajuns sa fie dublu fața de cel inregistrat anul trecut. Industria HORECA agonizeaza! Pierderile sale sunt foarte mari, ajung pana la 90 la suta din cifra de afaceri, iar guvernul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus au depistat și reținut doi cetațeni din Palestina și unul din Libia care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania. Persoanele au fost predate autoritaților de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie,…